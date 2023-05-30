نتنياهو يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات

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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات، مشيرا لمواصلة تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة.

وذكر مكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان وهنأه بفوزه في الانتخابات، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، في وقت سابق، عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.