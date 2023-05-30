living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين يؤسس هيئة خاصة بتحسين عمل الصناعات العسكرية في روسيا

30
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تشكيل هيئة رئاسة اللجنة الصناعية العسكرية في روسيا الاتحادية، وفق مرسوم نشر يوم الاثنين على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.
وذكر المرسوم أن القرار اتخذ لتحسين أنشطة المجمع الصناعي العسكري. وعلى وجه الخصوص، ستتخذ هيئة الرئاسة قرارات تشغيلية لضمان تنفيذ المهام والوظائف الموكلة للمجمع الصناعي العسكري.

وينص المرسوم على أنه يجوز عقد اجتماعات هيئة الرئاسة نيابة عن رئيس روسيا ورئيس الوزراء، وفي بعض الحالات، نيابة عن رئيس المجمع الصناعي العسكري. وسيوافق مجلس الوزراء على ترتيب عمل هيئة رئاسة اللجنة.

وفي الوقت نفسه، يتم توجيه مفوضي رئيس الدولة في المقاطعات الاتحادية لضمان تنسيق عمل هيئات الدولة على مختلف المستويات “لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية لضمان إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، والملابس والمعدات خاصة لمساعدة مؤسسات الصناعة الدفاعية في جذب موارد العمالة وزيادة مستوى الضمانات الاجتماعية للعاملين في هذه المنظمات”.

وبموجب المرسوم نفسه، تم تضمين المفوضين الرئاسيين في مختلف المقاطعات الاتحادية في المجمع الصناعي العسكري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   