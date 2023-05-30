بوتين يؤسس هيئة خاصة بتحسين عمل الصناعات العسكرية في روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تشكيل هيئة رئاسة اللجنة الصناعية العسكرية في روسيا الاتحادية، وفق مرسوم نشر يوم الاثنين على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وذكر المرسوم أن القرار اتخذ لتحسين أنشطة المجمع الصناعي العسكري. وعلى وجه الخصوص، ستتخذ هيئة الرئاسة قرارات تشغيلية لضمان تنفيذ المهام والوظائف الموكلة للمجمع الصناعي العسكري.

وينص المرسوم على أنه يجوز عقد اجتماعات هيئة الرئاسة نيابة عن رئيس روسيا ورئيس الوزراء، وفي بعض الحالات، نيابة عن رئيس المجمع الصناعي العسكري. وسيوافق مجلس الوزراء على ترتيب عمل هيئة رئاسة اللجنة.

وفي الوقت نفسه، يتم توجيه مفوضي رئيس الدولة في المقاطعات الاتحادية لضمان تنسيق عمل هيئات الدولة على مختلف المستويات “لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية لضمان إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، والملابس والمعدات خاصة لمساعدة مؤسسات الصناعة الدفاعية في جذب موارد العمالة وزيادة مستوى الضمانات الاجتماعية للعاملين في هذه المنظمات”.

وبموجب المرسوم نفسه، تم تضمين المفوضين الرئاسيين في مختلف المقاطعات الاتحادية في المجمع الصناعي العسكري.