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رئيس الحكومة الإسبانية يدعو إلى انتخابات عامة مبكرة في البلاد

30
MAY
2023
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دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد في الـ 23 من شهر تموز القادم على خلفية النتائج السيئة التي حصل عليها أمس الحزب الاشتراكي في الانتخابات البلدية والإقليمية والتي سيطر فيها الحزب الشعبي اليميني المعارض بأغلبية ساحقة.

وفي تصريح لرئيس الوزراء الإسباني نقلته وكالة الأنباء الإسبانية قال فيه: “حان الوقت لكي يقول المواطنون الإسبان كلمتهم، وأنا أتحمل شخصياً نتائج الانتخابات الإقليمية والبلدية لهذا الأحد، وأن يتم حل البرلمان ومجلس الشيوخ من أجل الدعوة لانتخابات عامة مبكرة في البلاد”.

وأضافت الوكالة: إن رئيس الحكومة سانشيث قام بإبلاغ الملك الاسباني بهذا القرار ودعوة مجلس الوزراء للموافقة عليه وبالتالي حل البرلمان ومجلس الشيوخ.

ووفقاً للشروط التي حددها الدستور وعند اجتماع مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم للموافقة على المرسوم الملكي بحل البرلمان ومجلس الشيوخ والدعوة الانتخابية يتعين على الملك التوقيع عليه ليتم نشره يوم غد الثلاثاء في الجريدة الرسمية للحكومة ويدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 31 أيار.

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