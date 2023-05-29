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مشاهد مروعة.. تبادل لإطلاق نار بين راكب وسائق داخل حافلة

29
MAY
2023
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انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة حصول تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف، بين راكب وسائق داخل حافلة، في ولاية نورث كارولاينا الأميركية.
 
وأظهر مقطع الفيديو توجه الراكب نحو مقعد سائق الحافلة، وطلب منه أكثر من مرة التوقف تحت تهديد السلاح قبل المحطة الرئيسية، إلا أن السائق رفض مرارا قائلا إنه لا يسمح له بالتوقف إلا في الأماكن والمحطات المحددة له.
 
 
وفجأة يتم تبادل لإطلاق نار بين السائق والراكب الذي فر للخلف، حسبما أبان الفيديو، في وقت يظهر راكبان آخران يحاولان الهروب والاحتماء في الخلف.
 
وأوقف السائق الحافلة وقام بتعبئة المسدس من جديد، وأطلق النار على الراكب الذي سارع بالدفاع عن نفسه وأطلق عليه أيضا النار.
 
وأوضح مقطع الفيديو تناثر دماء الراكب على أرضية الحافلة، بسبب طلق ناري أصابه في بطنه، بينما أصيب السائق في ذراعه.
 
وتجري تحقيقات دقيقة لمعرفة من بادر إلى شهر مسدسه وإطلاق النار أولا، ومعرفة سبب حيازة السائق سلاحاً وهو أمر ممنوع على السائقين.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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