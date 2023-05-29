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نقل رئيس بيلاروسيا للمستشفى بعد مقابلة بوتين.. "الحالة حرجة"

29
MAY
2023
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بعد لقاء مع "صديقه" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل رئيس بيلاروسيا، ألكساندر لوكاشينكو، إلى المستشفى المركزي في موسكو، في حالة حرجة، حسب ما أشارت مجلة "نيوزويك".
 
وقال فاليري تسيبكالو، زعيم المعارضة البيلاروسية:
 
وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، والتي تحتاج إلى تأكيد إضافي، تم نقل لوكاشينكو، بعد لقائه مع بوتين خلف الأبواب المغلقة، على وجه السرعة إلى المستشفى الطبي المركزي في موسكو، حيث يوجد الآن. وتم إرسال أفضل المتخصصين لعلاجه. قام الأطباء بتقييم الحالة على أنها حرجة.
كانت الإجراءات الروسية المنظمة لإنقاذ الرئيس البيلاروسي تهدف إلى درء التكهنات حول احتمال مشاركة الكرملين في تسميمه.
في وقت سابق: في 24 مايو، شارك لوكاشينكو في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في موسكو. هناك، على وجه الخصوص، قال إن عملية نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بيلاروسيا قد بدأت بالفعل في إطار الاتفاقات الثنائية.
 
خلفية الأحداث
 
لم تكن هناك معلومات عن مكان وجود لوكاشينكو أو حالته الصحية لفترة طويلة. ولم يظهر علنا أو يشارك في المناسبات الرسمية منذ احتفالات يوم النصر في موسكو ومينسك في 9 مايو.
 
في ضوء الشائعات حول مرض لوكاشينكو، قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا إن المعارضة يجب أن تكون "مستعدة جيدا لكل سيناريو".
 
في 23 مايو، أعلن لوكاشينكو أنه غائب عن الأماكن العامة بسبب المرض.
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