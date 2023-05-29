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أردوغان: لا يمكن لأحد أن يتدخل بسياسة بلادنا الداخلية

29
MAY
2023
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، إنه "لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلادنا".

وأمام حشد غفير من مؤيديه قال أردوغان:

الديمقراطية التركية هي الفائز اليوم.
لم تخيبوا آمال الشعب وقد أوكلتم إلي المهمة.
سنستمر في بناء مئوية تركيا.
الشعب حافظ على الإرادة الشعبية من خلال صندوق الانتخاب.
الشعب منح الأغلبية في البرلمان لتحالف الشعب في الجولة الأولى من الانتخابات.
الكاسب في هذه الانتخابات هو تركيا.
الشعب منح الأغلبية في البرلمان لتحالف الشعب في الجولة الأولى من الانتخابات.
المنظمات الإرهابية هي الخاسر الوحيد في هذه الانتخابات.
سنركز على أهدافنا الوطنية وسنتوحد من أجل تحقيقها وسنترك الخلافات وراء ظهورنا.
سننحي الخلافات جانبا وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية.
لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلادنا.
علينا بناء اقتصاد إنتاجي، والتضخم من أكبر التحديات التي تواجه تركيا.
سنبني اقتصادا قويا يستند على الاستقرار والثقة.
بالاستقرار في تركيا سنواصل الطريق.
سنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا.
سنقوم بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي.
وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار يوم الأحد فوز أردوغان بعد حصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليجدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة.

وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.

 

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