إردوغان في خطاب الفوز: لن نخيب آمال كل من يعول علينا

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وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء اليوم خطابا لمناصريه من مدينة اسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وقال : "نحن عشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديموقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات مقبلة".

وتابع: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".

واستطرد الرئيس التركي: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليتشدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيىء في الانتخابات".

وتابع : "هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بوحدته".