living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من أجل هاتفه… مسؤول حكومي هندي يتّخذ قرارا كارثيا

28
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لن يعود مسؤول حكومي إلى وظيفته بعدما اتخذ قرارًا كارثيا وأمر بتصريف خزان مياه حتى يتمكن من استعادة هاتفه الذكي.

وأوقف المسؤول الهندي عن العمل بعد تصريفه لمياه خزان من أجل استعادة الهاتف الذي أسقطه بينما كان يلتقط صورة لنفسه.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بأن مفتش الأغذية راجيش فيشواس أسقط هاتفه الذكي (سامسونغ) في سد خركتا بولاية تشاتيسغاره وسط الهند الأسبوع الماضي.

طلب فيشواس أولا من غواصين محليين القفز إلى الخزان للعثور على الهاتف، زاعما أنه يحتوي على بيانات حكومية حساسة.

لكن بعد فشل الجهود الأولية في استعادة هاتفه الذكي ، طلب إفراغ الخزان باستخدام مضخات الديزل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه خلال الأيام الثلاثة التالية، تم تفريغ أكثر من مليوني لتر من المياه من الخزان، وهو ما يكفي لري ما لا يقل عن 1500 فدان من الأراضي خلال الصيف الحار في الهند.

وشوهد فيشواس في مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي – جالسا تحت مظلة حمراء بينما تعمل مضخات الديزل لتصريف المياه من الخزان.

وقال فيشواس لوسائل إعلام محلية إن المياه الموجودة في الخزان غير صالحة للاستعمال للري، وأنه حصل على إذن من مسؤول كبير لتصريفها.

وعثر فيشواس على الهاتف في النهاية، ولكنه لم يستطع تشغيله لأنه كان مغمورا بالمياه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   