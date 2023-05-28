living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لافروف يرى في كلمات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة خطوة نحو فهم الأمر الواقع

28
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن كلمات رئيس الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، حول أن أوكرانيا لا يمكن أن تأمل حاليا في عودة أراضيها بحدود 1991 هي خطوة نحو فهم الغرب الواقع.
وأضاف لافروف في حديث تلفزيوني: “قال ميلي إنه لا يمكن لأوكرانيا على الأغلب أن تأمل في المستقبل المنظور بعودة جميع أراضيها داخل حدود عام 1991”.

وتابع وزير الخارجية الروسي: “حسنا، هذه خطوة للأمام نحو فهم الغرب للواقع السائد على الأرض”.

في وقت سابق، قال مارك ميلي، إن كييف لن تتمكن من السيطرة على الأراضي التي خسرتها في المستقبل القريب.

وذكر رئيس هيئة الأركان الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن “الهدف الاستراتيجي الأوكراني هو تحرير كامل الأراضي التي تحتلها روسيا.. هناك قرابة مئتي ألف جندي روسي متواجدون في أوكرانيا… قد يكون هذا ممكنا من الناحية العسكرية، ولكن ربما ليس على المدى القريب”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   