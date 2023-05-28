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الكونغرس الاميركي يصوت الأربعاء على رفع سقف الدين

28
MAY
2023
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أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.
 
وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".
 
وأضاف أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأميركي ونشره اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.
 
وقال مصدر مطلع على مفاوضات سقف الدين إنه تم التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.
 
وأضاف المصدر أنه لا توجد حدود قصوى للميزانية بعد عام 2025 في اتفاق سقف الدين.
 
بايدن يرحب
 
من جانبه ، قال الرئيس الأميركي إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".
 
وأضاف أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد". لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".
 
وكان قد توصل بايدن إلى اتفاق مبدئي مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الدين الأميركي وبالتالي تجنب التخلف عن السداد.
 
وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
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