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تأخيرات في مطارات بريطانية جراء خلل في البوابات الإلكترونية

27
MAY
2023
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شهدت مطارات في بريطانيا فوضى اليوم، بعد أن أدى خلل في بوابات جوازات السفر الإلكترونية إلى تأخير لساعات في دخول الأشخاص إلى البلد.

جاء ذلك في عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع عطلة مدرسية.
وقال مسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم انتظروا ساعات لأن المؤهلين لاستخدام البوابات الإلكترونية اضطروا إلى العبور عبر بوابات شرطة الحدود لتفقد جوازاتهم.
والمطاران الرئيسيان في لندن - هيثرو وغاتويك - من بين المطارات المتأثرة.
وأعلن مطار هيثرو أنه "يعمل من كثب مع شرطة الحدود التي تدير البوابات الإلكترونية للمساعدة في حل المشكلة في أسرع وقت ممكن"، موضحا أنه نشر موظفين إضافيين.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها تنشر عناصر إضافيين للمساعدة في تقليل أوقات الانتظار.
وهناك أكثر من 270 بوابة إلكترونية في 15 مطارا ومحطة قطار في المملكة المتحدة، وفق الحكومة، وهي متاحة للمواطنين البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا إضافة إلى حاملي جوازات سفر العديد من البلدان الأخرى مثل أستراليا وكندا.
وأعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم ان المشكلة حلّت.
وقالت "في أعقاب خلل تقني في نظام الحدود أثر على الوافدين عبر البوابات الإلكترونية إلى المملكة المتحدة، يمكننا أن نؤكد أن جميع البوابات الإلكترونية تعمل الآن بشكل عادي".

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