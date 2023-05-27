مصر.. عاصفة ترابية تضرب مدينة الأقصر والأرصاد الجوية تحذر

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تعرضت محافظة الأقصر في مصر، اليوم السبت ، لعاصفة ترابية تسببت في انخفاض مستوى الرؤية في مختلف أنحاء المحافظة.

وتسببت العاصفة الترابية التي تعرضت لها الأقصر في توقف رحلات المنطاد، ومنع المراكب الشراعية من الإبحار في نهر النيل حفاظا على سلامة المواطنين والسياح.

ودعت إدارة مرور الأقصر سائقي السيارات على الطرق الرئيسية بالمحافظة إلى تقليل السرعة وتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأعلن المستشار مصطفى إلهام محافظ الأقصر حالة الطوارئ، واتخذت جميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية من المراكز والمدن والأحياء والقرى الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لأي طارئ بسبب سوء الأحوال الجوية في ظل سوء الأحوال الجوية. تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.