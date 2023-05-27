إحباط 4 عمليات لتهريب مواد مخدرة عبر مطار القاهرة الدولي

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ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي 4 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة في شكل حشيش وعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالمطار أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لأحد ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، من ضبط راكب مصري بحوزته قطعة من الحشيش المخدر مخبأة داخل جيب بنطلون في حقيبة الراكب.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لأحد ركاب رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن، وتم ضبط أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة، تم العثور على كبسولات لعقار "بريجابالين" المدرج بجداول المخدرات باجمالي 180 كبسولة.

والحالة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المغربية القادمة من كازابلانكا حيث تم ضبط أحد المسافرين وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط كميات من مادة "لاريكا بريجابالين" المدرجة بجداول المخدرات لدى مسافر قادم من باريس.