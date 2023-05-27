10 دول أوروبية تطالب "إسرائيل" بوقف عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل

A + A -

دعت بعثات دبلوماسية غربية "إسرائيل" إلى وقف عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل في الضفة الغربية.

وجاء ذلك في بيان مشترك لبعثات 10 دول أوروبية، مساء الجمعة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.