10 دول أوروبية تطالب "إسرائيل" بوقف عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل

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دعت بعثات دبلوماسية غربية "إسرائيل" إلى وقف عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل في الضفة الغربية.
وجاء ذلك في بيان مشترك لبعثات 10 دول أوروبية، مساء الجمعة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ووقع على بيان القنصليات العامة لدى فلسطين لكل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وكذلك مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت البعثات الأوروبية "إسرائيل" إلى "وقف عمليات مصادرة الأراضي والهدم والسماح بالوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وطالبت بـ "إعادة أو تعويض المعدات والمرافق الإنسانية التي تبلغ قرابة 1.29 مليون يورو، والتي دمرت أو تفككت أو صودرت منذ عام 2015".