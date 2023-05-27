"مجهول" يرافق موكب الحماية الخاصة للمستشار الألماني لاحتضانه

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قلل المستشار الألماني أولاف شولتس من شأن خرق أمني سمح لرجل مجهول بالاقتراب منه واحتضانه على مدرج مطار فرانكفورت.

عناق تحت تأثير المخدرات

قاد الرجل المجهول سيارة أودي داكنة اللون ونجح في الانضمام إلى موكب شولتس وهو في طريقه إلى مطار فرانكفورت بعد حضوره مناسبة في البنك المركزي الأوروبي في ذكرى تأسيسه الـ25.

وبعد تخطيه أمن المطار، خرج الرجل الغريب من سيارته وصافح شولتس وطوقه بذراعيه.

وذكرت مجلة دير شبيغل أن رجال الحماية الأمنية للمستشار لم يلاحظوا الخرق على الفور، وكان لدى الرجل متسع من الوقت للعودة إلى سيارته وإشعال سيجارة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم فتح تحقيق بشأن الرجل الذي اقترب من المستشار لتقييم ما إذا كان هناك من شبهة جنائية.

وبحسب المجلة فإن فحص المخدرات الذي أجري على الرجل جاء إيجابيا.

شولتس: الموقف عادي!

وقال شولتس عند سؤاله عن الحادث خلال مؤتمر صحافي في تالين عاصمة إستونيا "إلقاء التحية والترحيب بي من قبل أشخاص ليس أبدا بشيء يؤثر علي بشكل خاص".

أضاف شولتز عن اللقاء المفاجئ مع الرجل المجهول مساء الأربعاء "هذا طبيعي جدا ولم أجد هذا الموقف مفاجئا أيضا".

ودافع شولتس عن العمل الذي قام به المسؤولون عن حمايته، قائلا "الشرطة تقوم بعمل جيد، وأنا أشعر بالأمان".

لكن الأخطاء الأمنية التي سمحت لشخص غريب بالاقتراب من شولتس دون عوائق أثارت الذعر بين المسؤولين عن الحماية الشخصية للمستشار الألماني.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على هامش لقاء مع نظيرتها التشيكية على الحدود بين البلدين إن "حادثا مثل هذا لا يجب السماح بحصوله"، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تحديد الأخطاء لتفاديها مستقبلا.

وعادة ما يكون المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية مسؤولا عن أمن المستشار، في حين كانت الشرطة الإقليمية توفر الدعم أيضا الأربعاء.