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وزيرة خارجية فرنسا: لدى باريس وروما مصلحة في تنسيق الجهود حيال تونس

27
MAY
2023
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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن لدى باريس وروما مصلحة في “تنسيق الجهود” حيال تونس.

وفي مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، اعتبرت كاثرين كولونا أن “ضغوط الهجرة تأتي اليوم من تونس أكثر من ليبيا، وأنه ينبغي زيادة تعاوننا مع تونس عبر الاتحاد الأوروبي بالطبع وأيضا من خلال العلاقات الثنائية المتبادلة مع تونس والتي لدينا مصلحة في تنسيقها بشكل جيد”.

وأشارت كولونا إلى “الحاجة لتكثيف مكافحة الاتجار بالبشر على الحدود بين فرنسا وإيطاليا وإصلاح نظام دبلن ، وكذلك تحسين قاعدة بيانات “Eurodac” لبصمات الأصابع وإجراءات طلب اللجوء في بلدان الدخول الأول”.

وأضافت: “الهجرة موضوع أبدي، لكنني أريد أن أكون إيجابية لأننا أحرزنا تقدما..أمامنا مجلس أوروبي في يونيو، وطموحنا المشترك هو معالجته بخطوة جديدة إلى الأمام في تقارب المواقف..نحن بحاجة إلى وضع هذا التقويم في الاعتبار واستخدامه للمضي قدما..لا توجد حلول وطنية..الحل يكمن في التعاون بيننا”.

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