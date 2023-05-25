أردوغان يعلن تشييد مساكن للسوريين شمال بلادهم تمهيدا للعودة بدعم قطري

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "مؤسسات الدولة ومنظمات مدنية قامت بإنشاء منازل من الطوب في شمال سوريا، وأن العمل جار لبناء مساكن جديدة تستوعب نحو مليون سوري، بدعم قطري"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وجاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته اليوم في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية".

وأضاف: "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأردف: "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طردا أو قسرا، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن "قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد".

هذا وأعلنت سوريا في وقت سابق من هذا الشهر "التمديد 3 أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة عبر معبرين حدوديين".