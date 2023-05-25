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كلام "خطير" لرئيس بيلاروسيا: نقل أسلحة نووية روسية بدأ!

25
MAY
2023
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا إلى بيلاروسيا قد بدأ بالفعل، حسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

ووقعت روسيا اتفاقا مع حليفتها الوثيقة بيلاروسيا في وقت سابق اليوم بشأن تخزين الرؤوس الحربية في منشأة خاصة ينبغي الانتهاء منها في غضون شهر.

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب التوقيع، في اجتماع مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، إن روسيا، بنشرها أسلحة نووية غير استراتيجية على أراضي بيلاروسيا، لا تنقلها للجمهورية، وإنما التحكم بها وملكيتها وقرار استخدامها يبقى بيد موسكو، منوهاً بأن الإجراءات التي نفذتها روسيا وبيلاروسيا "تتوافق مع جميع الالتزامات القانونية الدولية القائمة".

"نقاوم الغرب"
وأضاف شويغو، "اليوم نحن معا نقاوم الغرب الجماعي الذي يشن حربا غير معلنة بشكل أساسي ضد بلادنا.. النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي قد اتخذ الاتجاه الأكثر عدوانية".

ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مينسك للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث يناقش المشاركون التحديات والتهديدات الإقليمية، وقضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات، بالإضافة إلى عدد من القضايا المشتركة.

ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

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