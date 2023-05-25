الجنرال براون.. من هو الرئيس الجديد لأركان الجيش الأميركي؟

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أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيعيّن الخميس قائد سلاح الجو الجنرال تشارلز براون رئيسا لهيئة الأركان العسكرية المشتركة خلفا للجنرال مارك ميلي.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن سيعلن عزمه على تعيين الجنرال الأفرو-أميركي في أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة خلال حفل سيقام في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال براون فسيخلف بذلك الجنرال مارك ميلي الذي يشغل منصب رئيس الأركان منذ الأول من أكتوبر 2019 وتنتهي ولايته قريبا.

من هو الجنرال تشارلز براون؟

سيصبح الجنرال براون ثاني أفرو-أميركي يتبوأ أعلى منصب عسكري في تاريخ الولايات المتحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول في تسعينيات القرن الماضي.

سيعمل الجنرال الستيني تحت إمرة وزير دفاع أسود أيضا هو لويد أوستن، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

الجنرال براون طيار سابق في جعبته ثلاثة آلاف ساعة طيران، بينها 130 ساعة في مهام قتالية.

بعدما عيّن قائد لواء، تبوّأ براون منصب قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.

برز اسم الجنرال براون في غمرة التظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة ضدّ العنصرية في أعقاب مصرع جورج فلويد قبل ثلاث سنوات والتي جرت تحت شعار "حياة السود مهمة".

يومها نشر الضابط الكبير مقطع فيديو تحدث فيه عن التمييز الذي تعرض له هو نفسه، بما في ذلك في الجيش.

قال يومها إنه في سلاح الجو "غالبا ما كنت الأفرو-أميركي الوحيد في سربي، وكضابط كبير، الأفرو-أميركي الوحيد في الغرفة".

أضاف: "أتذكّر الضغوط التي كنت أرزح تحتها لكي لا أرتكب أي خطأ، لا سيما أمام رؤسائي الذين كنت أشعر أنهم لا يتوقعون الكثير مني بصفتي أميركيا من أصل إفريقي".

شدّد يومها على أنه كان يعمل "بجهد مضاعف" لإثبات أن توقعاتهم وأفكارهم النمطية عن الأميركيين من أصول إفريقية ليست في محلّها.