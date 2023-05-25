اليونان: تعيين رئيس مؤقت للوزراء بعد فشل انتخاب الحكومة

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أعلن في اليونان عن تعيين القاضي البارز، يوانيس سارماس، رئيسا مؤقتا للوزراء، بعد فشل انتخاب حكومة جديدة في البلاد.

هذا وسيؤدي سارماس، 66 عاما، اليمين الدستورية، غدا الخميس، وسيترأس حكومة انتقالية إلى أن يتم إجراء انتخابات جديدة الشهر المقبل، وفقا لمسؤولين حكوميين.

كما أنه من المتوقع على نطاق واسع إجراء الانتخابات في 25 يونيو، ولكن لم يتم تأكيد الموعد رسميا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن تعيين سارماس بعد أن حقّق حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، فوزا ساحقا في الانتخابات العامة التي تم تنظيمها يوم الأحد، حيث تغلّب على خصومه اليساريين بنسبة 20 نقطة مئوية، إلا أنّه لم يحقق الأغلبية البرلمانية.

كما ستجرى انتخابات الشهر المقبل في ظل نظام مختلف يعزّز الحزب الفائز.