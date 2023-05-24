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الكرملين يعلق على تصريحات بولندا حول "الانقلاب" في بيلاروسيا

24
MAY
2023
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بولندا دولة معادية لروسيا، وعلى روسيا الالتزام بضمان أمن بيلاروسيا، ومواجهة مثل هذا التهديد الواضح.
وقال بيسكوف: "بولندا دولة معادية لنا. أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك، ولن أسميها غير ودية. لأنه، لسوء الحظ، فإن القيادة البولندية تدخل الآن فعليًا في هيستيربا رهاب روسيا".

وتابع: "نرى أن هذه الدولة المعادية لنا تتحدث بصراحة عن نيتها التدخل المباشر، بما في ذلك عن طريق القوة، في الشؤون الداخلية لدولة مجاورة".

وأضاف "هذه الدولة المجاورة (بيلاروسيا) هي الشريك والحليف والدولة الشقيقة لنا، بطبيعة الحال، على روسيا الالتزام بضمان أمن بيلاروسيا".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الوطني البولندي السابق، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن "بولندا تستعد لانقلاب مسلح في بيلاروسيا والمشاركة في الدعم العسكري".

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، إن الغرب يستعد لغزو أراضي بيلاروسيا لتدمير البلاد، ويشكل بعض الأفواج والجحافل على قدم وساق للانقلاب اللاحق في بيلاروسيا.

وأشار الرئيس إلى أن الغرب يجمع المسلحين من البيلاروسيين الهاربين، ويتم إلقاء الإرهابيين في أراضي بيلاروسيا للقيام بأعمال التخريب والتخويف، وهم يحاولون إنشاء خلايا لتنسيق أعمال الاحتجاج، ويقومون بتحويل الأموال والأسلحة.

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