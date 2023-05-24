مسؤول أوروبي: الاستيطان بالضفة بكل أشكاله مخالف للقانون

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أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، أن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بكل أشكاله "مخالف للقانون".

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد دبلوماسي أوروبي مكوّن من قناصل وسفراء بالاتحاد لبلدتي سبسطية وبرقة قرب نابلس شمالي الضفة.

وقال بورغسدورف في تصريحات للصحفيين، إن "شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة شمالي الضفة مخالف لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وللقانون الدولي، والاستيطان بكل أشكاله مخالف للقانون".

وأضاف: "على إسرائيل التوقف عن مثل هذه الإجراءات والقرارات، والتوقف عن العنف، ومنع اعتداءات المستوطنين المرفوضة بالنسبة إلينا"، ورأى أن "إسرائيل كقوة احتلال، عليها حماية الفلسطيني من هذه الإجراءات".

وتابع ممثل الاتحاد الأوروبي: "زرت سبسطية قبل سنوات، حيث تضم آثارا تاريخية وحضارية، وللأسف بعد كل هذه السنوات، أصبح الوضع أكثر سوءا، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في سبسطية جراء الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي".

وقال "سبسطية أرض فلسطينية، وإسرائيل بموجب القانون الدولي ملزمة بعدم القيام بأي إجراء مخالف".

وأضاف "أية إجراءات ومخططات إسرائيلية تتم في سبسطية هي مخالفة للقانون الدولي".