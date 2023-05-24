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فيضانات في أفغانستان توقع ستة قتلى وتهدّم أكثر من مئة منزل

24
MAY
2023
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لقي ستة أشخاص حتفهم في فيضانات في وسط أفغانستان ودُمر أكثر من مئة منزل، بحسب ما أفادت السلطات المحلية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم حاكم المحافظة عبد الواحد حماس إن مياه الفيضانات جرفت منزلا في مدينة فيروزكوه عاصمة محافظة غور الثلاثاء ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وطفل.

وأكد وجود شخص في عداد المفقودين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وفي منطقة باساباند الواقعة في المقاطعة نفسها، جرفت السيول امرأة ورجلا وعثر عليهما متوفيَين، بحسب المصدر عينه.

ودُمر أكثر من مئة منزل بشكل كامل وحوالي 200 هكتار من الأراضي الزراعية. وأفاد المتحدث بـ"تضرر" قناتين كانتا ترويان معظم حقول المنطقة.

وتأتي الفيضانات في وقت تشهد أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية إذ يواجه حوالي 22,8 مليون شخص - أكثر من نصف السكان - انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويهدد خطر سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.

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