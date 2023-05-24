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البابا فرنسيس يؤكد دعمه لكاثوليك الصين

24
MAY
2023
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أكد البابا فرنسيس الأربعاء دعمه للكاثوليك في الصين و"وقوفه الى جانب الذين يتألمون أكانوا كهنة أو مؤمنين" وسط توتر بشأن وضع الكاثوليك في البلاد.

وأعلن البابا الارجنتيني في ختام جلسته العامة "اليوم هو اليوم العالمي للصلاة للكنيسة الكاثوليكية في الصين".

وأضاف: "أود أن أعبر عن دعمي لإخوتنا وأخواتنا في الصين وأشاركهم أفراحهم وآمالهم. أؤكد وقوفي الى جانب كل الذين يتألمون من كهنة ومؤمنين ليجدوا العزاء والتشجيع في المناولة وتضامن الكنيسة الكاثوليكية العالمية".

وفي تشرين الأول، جدد الفاتيكان والنظام الشيوعي في بكين لعامين اتفاقهما التاريخي الموقع في 2018 بشأن القضية الشائكة لتعيين اساقفة في الصين في سياق متوتر.

وفي نهاية تشرين الثاني، أعرب الفاتيكان عن "استغرابه" و"اسفه" بعد تعيين أسقف في أبرشية في الصين لا يعترف بها الكرسي الرسولي، معتبرا أن ذلك ينتهك اتفاقية 2018 التي تم تجديدها لأول مرة في عام 2020.

وتهدف هذه الاتفاقية التي لم يكشف مضمونها، إلى جمع الكاثوليك الصينيين المنقسمين بين الكنائس الرسمية والسرية مع إعطاء الكلمة الفصل للبابا في تعيين الأساقفة.

وخلال أربع سنوات أثار النص انتقادات داخل الكنيسة، حيث رأى البعض أنه يفرض سيطرة بكين على 10 ملايين كاثوليكي في البلاد حيث تم تدمير كنائس واغلاق دور حضانة دينية عدا عن فرض قيود على الحريات الدينية.

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