اليابان تحسم جدل انضمامها لحلف "الناتو"

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، إن بلاده ليس لديها خطط للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه أقر بأن الحلف العسكري يخطط لفتح مكتب اتصال في اليابان.

تأتي تصريحات كيشيدا بعد أن قال السفير الياباني لدى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن الحلف الذي تقوده واشنطن يخطط لفتح مكتب في طوكيو، سيكون الأول من نوعه في آسيا، لتسهيل إجراء المشاورات في المنطقة.

وقال كيشيدا في جلسة برلمانية، الأربعاء: "لا علم لدي بشأن اتخاذ قرار لإقامة مكتب للحلف".

وأضاف أن بلاده لا تخطط للانضمام إلى حلف الناتو كدولة عضو أو شبه عضو.