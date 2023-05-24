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تحديد موعد محاكمة ترامب في قضية "شراء الصمت"

24
MAY
2023
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قال قاض أميركي يوم الثلاثاء إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيخضع لمحاكمة جنائية في 25 مارس 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال مقابل صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في 2016.
 
وأعلن القاضي خوان ميرشان من محكمة مانهاتن القرار خلال جلسة حضرها ترامب بوسائل التواصل عن بعد من فلوريدا.
 
ودفع ترامب ببراءته في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
 
وكان الغرض الأساسي من جلسة الثلاثاء هو أن يبلغ ميرشان ترامب رسميا بأمر يمنعه من الكشف عن أدلة معينة لأطراف ثالثة، منها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
 
وفي بداية الجلسة، سأل ميرشان ترامب عما إذا كان لديه نسخة من الأمر، وردّ الأخير قائلا: "أجل، لدي".
 
وأفاد ممثلو الادعاء بأن أمر منعه من الكشف عن أدلة معينة ضروري، بسبب تاريخ ترامب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
كمنصة لمهاجمة الآخرين، وخطر تعرض الشهود للمضايقات.
 
تحديد موعد محاكمة ترامب يعني أنه سيخضع للمحاكمة خلال الانتخابات التمهيدية للترشح للرئاسة لعام 2024 والتي يسعى خلالها لحشد الدعم من جانب الجمهوريين.
 
وترامب حاليا هو المرشح الأوفر حظا للظفر بترشيح الحزب الجمهوري.
 
ووفق مصدرين تحدثا لرويترز، فإن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من المقرر أن يعلن اليوم الأربعاء اعتزامه الترشح.
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