اكتشاف مجرة ضخمة تبعد حوالي 25 مليون سنة ضوئية

A+
A-
توصل علماء الفلك بواسطة تلسكوب “جيمس ويب” لاكتشاف مجرة ضخمة تبعد حوالي 25 مليون سنة ضوئية، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.
ويقول الباحثون إن المجرة المعروفة باسم GS-9209 تشكلت بعد حوالي 600 إلى 800 مليون سنة من الانفجار العظيم، وهي الأقدم من نوعها التي تم اكتشافها حتى الآن.
وأضاف: “يعطينا هذا العمل أول نظرة مفصلة على خصائص هذه المجرات، مع رسم بياني تفصيلي لتاريخ تشكلها، حقيقة إننا نرى أيضا ثقبا أسود ضخما جدا في هذه المجرة التي تدعى المجرة الهادئة”.
ووجد الباحثون أنه على الرغم من كونها أصغر بحوالي 10 مرات من مجرة درب التبانة، فإن GS-9209 لديها عدد مماثل من النجوم لمجرتنا.