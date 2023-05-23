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الرئيس الايراني يوقع اتفاقا تجاريا مع اندونيسيا

23
MAY
2023
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وقعت اندونيسيا وإيران الثلاثاء اتفاقا تجاريا وتعهدتا بتعزيز العلاقات، في اليوم الأول من زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى جاكرتا.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بعد توقيع عشر اتفاقات بين البلدين في قصر بوغور في جاكرتا: “آمل أن يتيح هذا الاتفاق زيادة التبادل التجاري بين اندونيسيا وايران”.

وسيسهل هذا الاتفاق التجاري وصول إندونيسيا إلى السوق الإيرانية لا سيما في ما يتعلق بصادراتها من الزيت النباتي والكاكاو والبن والتبغ، بحسب وزارة التجارة الاندونيسية.

في المقابل، ستخفض اندونيسيا رسومها الجمركية على الصادرات الإيرانية بما يشمل النفط.

من جهته، أكد الرئيس الايراني الذي يقوم بأول زيارة رسمية الى الأرخبيل، أن البلدين يهدفان إلى رفع القيمة الإجمالية لتبادلهما التجاري الى 20 مليار دولار.

وفي 2022، تجاوز حجم التجارة بين إيران وإندونيسيا 257 مليون دولار.

وقال الرئيس الإيراني: “نعتقد أن العقوبات والتهديدات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن توقفنا”.

وتأتي زيارة رئيسي بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوباته على الحرس الثوري الايراني بسبب قمع التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني.

وهي ثامن مجموعة عقوبات تفرض على ايران من قبل الدول الاعضاء الـ27 في الاتحاد الاوروبي منذ وفاة الشابة الكردية الايرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 أيلول بعد توقيفها لدى شرطة الاخلاق بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد.

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