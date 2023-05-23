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القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض

23
MAY
2023
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قال متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية إنه تم إلقاء القبض على سائق شاحنة، ليلة الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.
 
وذكر مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي على تويتر "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".
 
وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاه.
 
وقال جهاز خدمة الأمن الأميركي إن السائق "على الأرجح" هاجم الحواجز الأمنية بشكل متعمد.
 
 وأظهر مقطع فيديو قصير نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الشاحنة وهي تصطدم بالحواجز من مسافة قصيرة، لما قاله الشخص الذي قام بنشر المقطع، إنها المرة الثانية.
 
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الفيديو.
 
وقال المسؤول الإعلامي فيتو ماغيولو: "كل الوحدات تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة رجال إنفاذ القانون في أي شيء يحتاجونه في تحقيقاتهم".
 
وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن متحدث باسم الشرطة إن شرطة مترو واشنطن ساعدت وكالات أخرى في مكان الحادث.
 
وأفادت قناة فوكس 5 الإخبارية التلفزيونية بأنه تم إخلاء فندق هاي آدمز القريب، وفقا لوكالة رويترز.
 
 وعرض تلفزيون "واشنطن"، التابع لقناة "سي بي أس" لقطات فيديو حية لشاحنة "بيكب"، من النوع الصندوقي، متوقفة بجانب صف من الأعمدة الفولاذية وضباط إنفاذ القانون يرتدون الزي الرسمي وهم يقتربون من السيارة.
 
وفتح روبوت يتم التحكم فيه عن بعد الباب قليلاً، ليكشف عن دمية ولكن ليس هناك شحنة أخرى واضحة.
 
أفاد تلفزيون واشنطن، نقلاً عن شهود عيان، أنه بعد الاصطدام في البداية، اصطدم السائق بالحواجز مرة الثانية.
 
وعثر رجال الأمن على علم نازي وأشياء أخرى في الشاحنة، التي عرف أنها مستأجرة.
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