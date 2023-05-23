تمساح يقضم ذراع رجل في فلوريدا

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ذكرت سلطات الحياة البرية الأمريكية، أن تمساحا هاجم رجلا خلف حانة بجوار بركة وقضم يده في ولاية فلوريدا.

وأشارت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية أن الرجل البالغ من العمر 23 عاما تعرض للهجوم في وقت مبكر من يوم الأحد، خلف حانة في بورت شارلوت بولاية فلوريدا.

وأضاف شهود عيان أن الرجل كان يرتاد حانة بانديتوس، التي تقع بجوار البركة.

كما أبلغو إنهم سمعوا الرجل يصرخ من منطقة البركة وخرجو للبحث عنه في ظلمة الصباح الباكر.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء والطوارئ في مقاطعة شارلوت، إن الرجل نقل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى غلف كوست في فورت مايرز، حيث بُتر ذراعه.

كما قام خبير محترف بإزالة التمساح البالغ طوله 10.5 قدم (3.2 متر) من المكان، وفقا لمسؤولي الحياة البرية.