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مصر تدعو الصين للاستثمار في قناة السويس

23
MAY
2023
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بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، مع المسؤولين الصينيين في بكين ضخ استثمارات جديدة في المنطقة الصناعية بالقناة.

ونظمت السفارة المصرية منتدى الاستثمار المصري الصيني في إطار الترويج للفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية والتعريف بها أمام الشركات الصينية ومجتمع رجال الأعمال، وذلك في إطار بدء الجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العاصمة الصينية بكين.

وفي مستهل اجتماعاته التقى رئيس المنطقة الاقتصادية وممثلي الحزب الشيوعي ومقاطعتي هواندونج وهاينان الصينية، وتطرق من خلاله للحديث عن مناخ الاستثمار العام في مصر، والذي أقام بيئة استثمارية جيدة، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر للمستثمرين حوافز مباشرة وغير مباشرة، وتعد نقطة انطلاق الاستثمار نحو السوق المحلية ومختلف الأسواق العالمية اعتماداً على اتفاقيات التجارة الدولية وشبكة طرق قومية عملاقة.

وجاءت هذه اللقاءات ضمن انعقاد منتدى الاستثمار بمقر السفارة المصرية لتقارب الرؤى الاقتصادية بين الجانبين، حيث حضر العديد من المسئولين بوزارة التجارة الصينية، ووزارة الخارجية، والمجلس الصيني للترويج التجاري، وممثلي أكثر من 60 شركة صينية في قطاعات صناعية مختلفة، تضم شركات تصنيع معدات وأجهزة طبية، والصناعات الهندسية والغذائية والمنسوجات والوقود الأخضر، وتصنيع الماكينات لخطوط الإنتاج.

واستعرض جمال الدين، أبرز ملامح المنطقة والتي تضم 4 مناطق صناعية مؤهلة لاستضافة مختلف أنواع الصناعات، بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتشهد الآن العديد من أعمال التطوير لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى إطلاق خدمات تموين السفن خلال أيام؛ تمهيداً لتموين السفن بالوقود الأخضر في المستقبل.

وأعرب عن تطلع المنطقة لمزيد من التعاون مع الاستثمارات الصينية، حيث إن القطاعات المستهدف توطينها تضم 21 قطاعاً، تمثل العديد من نقاط الالتقاء مع الاستثمارات الصينية، خاصة وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها تجربة نجاح هامة مع مجموعة “تيدا – مصر” التي تضم أكثر من 137 شركة منها مصنع جوشي رابع مصنع في العالم في إنتاج مادة الفايبر جلاس، والعديد من مصانع المنسوجات والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وتضمن العرض العديد من المعلومات الخاصة بالحوافز الاستثمارية والمزايا التي يحصل عليها المستثمر بالمنطقة الاقتصادية، وكذلك المشروعات الحالية خاصة الصينية منها، وعرضها باللغة الصينية مما لاقى استحسان الحضور، ودل على عمق أواصر التواصل والتعاون بين الجانبين، وأبدى مسئولي الشركات إعجابهم بالعرض التقديمي بهذا الشكل، مما يساهم في وصول الرسالة بشكل دقيق وواضح للمستثمر.

ومن أبرز الحضور يانغ سونغ، نائب رئيس مركز التعاون الاقتصادي الصيني للإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والذي تحدث عن العلاقات المصرية الصينية الوطيدة، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات الصينية الناجحة في مصر، وتطلعه لمزيد من التعاون مع مصر وضخ استثمارات صينية بالمنطقة الاقتصادية.

وعقب ختام المنتدى كان هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات، التي أبدت رغبتها في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، من ضمنها ممثلي شركة سينوما للهندسة المتخصصة في تصنيع معدات وماكينات وخطوط الإنتاج، حيث تستعد الشركة لإنشاء مصنع لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتعاون مع مصنع جوشي لاستخدام مادة الفايبر جلاس في تصنيع ريش التوربينات.

وشهد اليوم الاثنين أولى أعمال وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن زيارتهم لجمهورية الصين، تليها زيارة لهونج كونج ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة في الفترة الأخيرة؛ لبحث المزيد من سبل التعاون الاقتصادي الدولي ضمن استراتيجية الهيئة 2020-2025.

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