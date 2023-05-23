living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية البرتغالي يستبعد تسليم بلاده مقاتلات “إف -16” لأوكرانيا

23
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الخارجية البرتغالي، جواو غوميز كرافينيو، أن السلطات البرتغالية لا تستطيع تسليم طائرات “إف -16” لأوكرانيا، لأن البلاد في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن.

وأوضح الوزير للصحفيين، يوم الاثنين، أن إرسال طائرات “إف -16” التي تمتلكها القوات الجوية البرتغالية لكييف “مسألة لم تتم مناقشتها”.

ونقلت صحيفة “دياريو دي نوتيسياس” عن وزير الخارجية قوله: “ليس لدى البرتغال عدد غير محدود من الطائرات، فلدينا تلك التي نحتاجها للوفاء بالتزاماتنا، وكذلك الالتزامات داخل الناتو، لذلك لم يتم معالجة هذه القضية “.

كما أشار إلى أن لشبونة مستعدة للنظر في إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين قائلا: “البرتغال منفتحة على هذه الفرصة، طيارونا مدربون وماهرون جدا، وهم مستعدون للعمل مع زملائهم من الدول الأخرى الذين لديهم أيضا طائرات إف -16 لتدريب الطيارين الأوكرانيين”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 21 مايو في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أن الغرب سيبدأ في تدريب الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات “إف -16”.

وتعليقا على نوايا حلفاء الولايات المتحدة بنقل طائرات “إف -16” إلى كييف، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن الدول الغربية تواصل اتباع طريق التصعيد في الصراع الأوكراني، وأن موسكو ستأخذ ذلك في الاعتبار.

وحذر غروشكو الغرب من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، مؤكدا أن جهود الغرب “تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   