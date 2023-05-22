living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تحذر الغرب من عواقب تزويد كييف بمقاتلات "إف 16"

22
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف من إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا مشيرا إلى أنه سيثير تساؤلات عن ضلوع حلف شمال الأطلسي في الصراع.

وقال المسؤول الروسي في تصريحات نشرت الاثنين على موقع السفارة على تطبيق تيليغرام: "لقد أخضعت واشنطن أعضاء مجموعة السبع بالكامل لسياستها الخاصة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. علاوة على ذلك، شددت بقوة نهجها تجاه قضيتين مهمتين؛ إنني أتحدث عن الاستعدادات لإرسال مقاتلات F-16 إلى النظام في أوكرانيا، وكذلك الموافقة غير المشروطة على الهجمات على شبه جزيرة القرم باستخدام أسلحة أميركية وأسلحة غربية أخرى."

وأضاف: " يعرف كل متخصص أنه لا توجد بنية تحتية لاستخدام طائرات F-16 في أوكرانيا، كما أن العدد المطلوب من الطيارين وموظفي الصيانة لمثل هذه الطيارات غير موجود أيضًا. ماذا سيحدث إذا أقلعت المقاتلات الأميركية من مطارات الناتو، التي يديرها "متطوعون" أجانب؟"

وختم بالقول: "أود أن أحذر ممثلي الإدارة من الأحكام الطائشة في شبه جزيرة القرم، خاصة فيما يتعلق بـ "مباركة" نظام كييف لشن هجمات جوية على شبه الجزيرة. اسمحوا لي أن أذكركم بأن الضربات على هذه الأرض تعتبر من قبلنا هجوما على أي منطقة أخرى من الاتحاد الروسي. من المهم أن تدرك الولايات المتحدة تمامًا الرد الروسي."

عواقب مهولة

وكانت قد نقلت السبت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي القول إن دول الغرب ستواجه "مخاطر مهولة" إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16.

وجاء ذلك ردا من جروشكو على سؤال حول تداعيات إمدادات الطائرات التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن أوكرانيا لم تحصل بعد على تعهدات بعمليات تسليم للطائرات، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لزعماء مجموعة السبع الجمعة إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

ونقلت تاس عن جروشكو القول "نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد. إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها".

وأضاف "على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   