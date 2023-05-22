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الولايات المتحدة.. ضبط سجين حاول تهريب مقص بطريقة مقززة إلى مهجع المحكومين

22
MAY
2023
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ضبط مسؤولو سجن أمريكي نزيلا حاول تهريب مقص بطريقة غريبة ومقززة إلى مهجع المحكومين في ولاية إنديانا.

وقال مسؤولون إنه تم التعرف على الجسم في مكان غريب بعد أن أثيرت شكوك عندما رفض مشتبه به معتقل التعاون خلال عملية تفتيش روتينية.

وأضاف المسؤولون أن الرجل وافق على مضض إجراء مسح إلكتروني للجسم عندما لاحظ مساعد قائد العمليات في السجن الملازم جيف هولت، جسما غريبا داخل التجويف الشرجي للمعتقل.

وصرح المسؤولون بأن الفحص الثاني أظهر أن الجسم الذي حاول تهريبه في التجويف الشرجي، مقص بطول 9 صم.

وأكد متحدث باسم السجن أنه تمت إزالة المقص دون وقوع حوادث.

ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل حول الرجل أو سبب اعتقاله.

وأشار المسؤولون إلى أنه منذ استخدام الماسح الضوئي لكامل الجسم لأول مرة في السجن في عام 2017، تمت استعادة مجموعة من الأشياء بما في ذلك أدوية ومعدات للوشم وأغراض أخرى.

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