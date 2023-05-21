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البنتاغون يكشف تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف

21
MAY
2023
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كشف البنتاغون عن تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن خلال لقائه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة G7 باليابان.

وقال البنتاغون في بيان له اليوم الأحد إن هذه الحزمة تمثل “مساعدة أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا”، لافتا إلى أن هذه الحزمة تعد السحب الثامن والثلاثين لإدارة بايدن للمعدات العسكرية من مخزونات وزارة الدفاع منذ أغسطس لعام 2021.

وأفاد بيان البنتاغون بأن قيمة الحزمة الجديدة تصل إلى 375 مليون دولار، وتشمل ذخيرة لأنظمة “هيمارس”، وقذائف مدفعية من عياري 155 ملم و105 ملم، ومركبات مدرعة، وصواريخ موجهة مضادة للدروع (TOW)، وأنظمة “جافلين” و”AT-4″ المضادة للدروع، وذخائر لنظام الصواريخ الموجهة بالليزر، وذخائر التدمير (الألغام الأرضية)، وشاحنات ومقطورات لنقل المعدات الثقيلة، ومعدات الدعم اللوجستي وقطع غيار ومعدات ميدانية أخرى.

وأكدت الدفاع الأمريكية أن واشنطن “ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجاتها الفورية في ساحة المعركة”.

ويأتي بيان البنتاغون في أعقاب لقاء بايدن وزيلينسكي في هيروشيما، في وقت سابق اليوم حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف ستشمل “ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة”، وذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات أف-16 المتطورة الى أوكرانيا.

وفي 9 مايو الحالي أعلن البنتاغون عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار. وجاءت تلك المساعدات بعد أقل من أسبوع من حزمة أخرى بقيمة 300 مليون دولار.

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