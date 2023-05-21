هذا ما طلبه البابا فرنسيس من طرفي الصراع في السودان

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دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، وعبّر عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال البابا للحضور في ساحة القديس بطرس “تشجيعا للاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح”.

وأضاف “أدعو المجتمع الدولي إلا يدخر جهدا حتى تسود لغة الحوار ويتم رفع المعاناة عن كاهل الناس”.

وأدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى تدهور النظام والأمن. ووقع الجانبان اتفاقا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء غد الاثنين.

وقال البابا “أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب. وعلينا أن نواصل دعم شعب أوكرانيا التي مزقتها الحرب”.