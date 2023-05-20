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طفلة تتعرض لـ”فاجعة أليمة” داخل لعبة

20
MAY
2023
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في أوكرانيا، ماتت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، بعد أن تعرضت للاختناق في لعبة للأطفال، وسط “إهمال غريب” من المسؤولين.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن الحادث وقع عندما كانت الطفلة تلعب داخل مجسم مطاطي للقفز “ترامبولين” في مدينة ملاهي للأطفال في ميكولايف بأوكرانيا، و”علقت” في حلقات الجسم القابل للنفخ.

وقال سرهي شيخيت، قائد شرطة المنطقة، إن الطفلة توفت نتيجة الاختناق، وفقا لفوكس نيوز.

وتم اعتقال صاحب “الترامبولين” المطاطي، البالغ من العمر 45 عاما، على صلة بالحادث.

وقالت ناتاليا كوتشينسكا، وهي صديقة مقربة لوالدة الضحية، لمنافذ الأخبار الأوكرانية أن 3 موظفين “كانوا على هواتفهم عندما وقع الحادث”.

وقالت كوتشينسكا: “كانت هناك ثلاث فتيات (موظفات) بالقرب من الترامبولين كان من المفترض أن يراقبن الأطفال. لكن بدلا من ذلك، جلسوا وظهورهم على الترامبولين، يستخدمون هواتفهن”.

وأشارت إلى إن رواد الملاهي حاولوا إنقاذ الطفلة، لكن تم إعلان وفاتها لاحقا. ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث.

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