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فيديو لـ"حالة ارتباك شديدة".. بايدن في ورطة باليابان

20
MAY
2023
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ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن "مرتبكا"، خلال وصوله لقمة مجموعة السبعة في اليابان، قبل أن يتعثر بشكل مقلق على درجات مؤدية لمركز استقبال الوفود.
 
وبدا الرئيس الأميركي "في حيرة من أمره"، بينما كانت السيدة الأولى جيل بايدن تقوده بيده، للقاء نظيره الياباني وزوجته، لالتقاط صورة في هيروشيما قبل قمة مجموعة السبع.
 
وبعد مصافحة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حول بايدن، البالغ م العمر 80 عاما، انتباهه إلى زوجة رئيس الوزراء وانحنى بشكل غريب وشد قبضته، كما لو كان في وضع "الملاكم"، قبل أن يصافحها، في لقطة غريبة.
 
الارتباك والغرابة لم تتوقف، حيث ظهر بايدن "ضائعا"، عند محالوته اكتشاف المكان الصحيح للتوجه له، بعد لقاء رئيس الوزراء الياباني، الذي حاول يائسا توجيه الرئيس الأميركي.
 
وبعد اكتشاف بايدن للمدخل الصحيح، توجه الرئيس الأميركي بالنزول عبر درج للأسفل، وهنا سجل موقفا جديدا من الغرابة.
 
خلال نزوله، زلقت قدم الرئيس الأميركي على الدرج، وكاد أن يسقط بالكامل، لكنه استعاد توازنه في اللحظات الأخيرة، ليكمل نزوله بسلام.
 
هذه اللقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اللقطات الأخرى، التي أظهرت بايدن في "حالة ارتباك شديد"، وهي واحدة من سلسلة لقطات مشابهة لبايدن طوال فترة رئاسته.
 
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