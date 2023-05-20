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مطاردة على طريقة "هوليوود".. وفيديو يوثق موقفا بطوليا لشرطي

20
MAY
2023
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نشرت الشرطة الأميركية فيديو يظهر تصدي أحد رجالها لمشتبه به، قبل أن ينطلق الأخير بسيارته، بينما يجلس الشرطي على مقدمة المركبة.
 
وفي الفيديو يظهر شرطي وهو يوجه سلاحه نحو أحد الأشخاص في سيارة طالبا منه التوقف.
 
وبعد ثوان، ينطلق المشتبه به بالسيارة بسرعة بينما يظل الشرطي متمركزا فوق مقدمة المركبة.
 
وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن ضابط الشرطة باتريك مكارتي، الظاهر في الفيديو، طلب من السائق التوقف لوجود مذكرة بحقه، إلا أن الأخير انطلق بمركبته دون الإصغاء لطلب مكارتي.
 
وينتهي الفيديو بالقبض على السائق الذي اندفع نحو منطقة صناعية، وتمكن أخيرا من إسقاط الشرطي مكارتي من مقدمة السيارة.
 
وتعرض مكارتي لكسر في منطقة الظهر، حسبما ذكرت خدمة "آيوا كابيتال ديسباتش" الإخبارية، والتي أشارت إلى صدور حكم بحق السائق بالسجن لمدة 5 سنوات، للتسبب بإصابات خطيرة لرجل شرطة.
 
جدير بالذكر أن هذه الحادثة وقعت في العام 2021، إلا أن شرطة ولاية آيوا قامت بنشر الفيديو مؤخرا لأول مرة.
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