النفط يسجّل أول زيادة أسبوعية منذ أوائل شهر نيسان

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سجلت أسعار النفط أول زيادة أسبوعية منذ أوائل شهر نيسان بأن سارت على خطى الحالة العامة في السوق التي شهدت إقبالاً على الأصول الخطيرة بسبب التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق حول سقف الديون.

ابتعد تداول النفط بدرجة كبيرة عن الاهتمام بالمؤشرات الأساسية هذا الأسبوع، مع تحليل المستثمرين للأنباء المتعلقة بجهود واشنطن من أجل تجنب كارثة التعثر في سداد الديون.