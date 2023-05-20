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"غلوبال تايمز": الغرب يستعد للمفاوضات حول أوكرانيا

20
MAY
2023
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كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن الغرب يدرك تماما أن أوكرانيا لن تستطيع النصر في ساحة المعركة، وبات مستعدا للتفاوض مع روسيا حول مصيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه حرب استنزاف ستنتهي في النهاية على طاولة المفاوضات، لذلك، يستعد الغرب بالفعل لمفاوضات مستقبلية من خلال تنظيم هجوم عسكري أوكراني".

وأضافت: "يأمل القادة الأوروبيون، الذين عانت بلدانهم اقتصاديا بشكل كبير من تداعيات النزاع، أن تنتهي الأعمال العسكرية قريبا. فعلى الرغم من خطابهم القاسي، فإن شعوب أوروبا لا تريد أن تغرق ميزانيات بلدانهم في "هاوية النزاع الأوكراني اللانهائي".

وخلصت الصحيفة للقول: "كل هذا يعطي إشارة غامضة أنه بدلا من التصعيد اللامتناهي للنزاع العسكري، يريد الجميع تهيئة الظروف لوقفه".

ومن جانبها أشارت روسيا مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. وأقر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه سئم بالفعل من إثبات أن موسكو مستعدة للحوار.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه "لن يكون هناك مينسك -3"، وعلق السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على ذلك بأن مثل هذه الكلمات "تؤكد تماما" عدم استعداد كييف للتفاوض.

روسيا اليوم
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