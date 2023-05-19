رئيس وزراء الجزائر: نرحب باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية

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أشار رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إلى أن العالم يمر بحالة استقطاب متزايدة وأزمات في أمن الطاقة والغذاء، في ظل الحرب القائمة في أوكرانيا.

وفي كلمته في القمة العربية في مدينة جدة السعودية، دعا لمساعدة الدول العربية لتمكينها من مواجهة هذه الظروف.

من ناحية أخرى، رحب رئيس وزراء الجزائر باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، مثمناً جهود السعودية في هذا المجال.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن على هذا المجتمع وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، معرباً عن إرتياح بلاده لبوادر الإنفراجة التي حصلت في العلاقة مع إيران وتركيا، وداعياً مختلف الجهات في السودان إلى تغليب لغة العقل والحوار.