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بالصورة- انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في جدة

19
MAY
2023
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انطلقت في جدة، عصر الجمعة، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة. ويحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف.

وقد بدأت أعمال القمة بكلمة لرئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، شدد فيها على الحرص على توحيد الصف العربي، مرحباً بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومثمنا جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي.

وقبلها، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادة الدول والوفود المشاركة في القمة العربية، وبينهم الرئيس السوري بسار الأسد.

وقد تم التقاط الصورة الجماعية للزعماء في القمة العربية الـ32 في جدة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

وقد توافد زعماء الدول العربية إلى جدة، الخميس واليوم، للمشاركة بالقمة.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل إلى مدينة جدة الخميس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

 

وكان الأسد أكد أن انعقاد القمة العربية في السعودية سيعزّز العمل العربي المشترك، لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الأزمة السودانية على رأس الأولويات المصرية في القمة العربية العادية، التي تنعقد في مدينة جدة السعودية.

وأشار المتحدث في تصريحات إعلامية إلى أن القضية الفلسطينية ستكون أيضا من أهم محاور كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمام القمة، مؤكدا أن بلاده تعمل مع جميع الدول العربية لإيجاد حل للأزمات العربية، كما أضاف المتحدث أن مصر تتطلع لأن تسهم عودة سوريا إلى الجامعة العربية في دفع مسار التسوية السلمية للأزمة، مشيرا إلى أن مصر تدعم إعادة الإعمار هناك.

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