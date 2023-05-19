سوناك عن تعرض الأمير هاري لملاحقة خطيرة بالسيارات: ليست ضمن أولوياتي

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "السيارات في نيويورك ليست من أولوياتي" بعد أن كشف الأمير هاري عن تعرضه وزوجته لمطاردة خطيرة من قبل مصورين في المدينة الأمريكية.

سوناك عن تعرض الأمير هاري لملاحقة خطيرة بالسيارات: ليست ضمن أولوياتيبريطانيا.. الأمير هاري وزوجته ميغان يتعرضان لملاحقة خطيرة بالسيارات

وفي مقابلة من اليابان على هامش مشاركته باجتماع "مجموعة السبع الكبار"، أشار سوناك إلى أنه "ليس على علم بالحادث"، ولدى سؤال عما إذا كان يتعاطف مع انتهاك محتمل للخصوصية أو الأمان، قال: "أعتقد أننا جميعا نريد التأكد من أننا نعيش حياتنا اليومية في أمن وأمان".

وأضاف: "وظيفتي كرئيس للوزراء هي ضمان شعور الجميع بالأمان في بلدنا. لهذا السبب وضعنا 20.000 شرطي إضافي في الشارع. لهذا السبب نمنحهم الصلاحيات للتعامل مع أشياء مثل جرائم السلاح الأبيض"، وتابع قائلا: "الحادث قيد التحقيق في الولايات المتحدة.. السيارات في نيويورك ليست في الحقيقة من أولوياتي أو مسؤوليتي... أولويتي ومسؤوليتي هي سلامة الناس في وطننا".

وكان مكتب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، كشف في بيان أن دوق ودوقة ساسكس تعرضا لمطاردة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين من قبل 6 مركبات أثناء تتبع المصورين لهما، بعد حدث خيري في نيويورك.

وأفاد بأن "السيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة"، واصفا الحادثة بأنها "شبه كارثية".

يذكر أن والدة هاري، الأميرة ديانا، قد توفيت في حادث سيارة عام 1997 عندما كان مصورو المشاهير يطاردونها في العاصمة الفرنسية باريس.