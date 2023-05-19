عمران خان: لن أنضم إلى تحقيقات وكالة الكسب غير المشروع

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قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي يواجه تهما بالفساد، إنه لن ينضم إلى تحقيق تجريه وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، خلال فترة الإفراج عنه.

وقال متحدث إن مكتب المحاسبة الوطني، الذي أجرى سابقا تحقيقات أدت إلى سجن كل من عملوا كرئيس للوزراء منذ عام 2008، كان قد استدعى في وقت سابق خان للتحقيق في تهم الكسب غير المشروع.

وفي بيان موجه إلى نائب مدير مكتب المحاسبة الوطني،، وصف رئيس الوزراء السابق المزاعم الموجهة إليه بأنها "كاذبة وتافهة وملفقة"، معلنا أنه بصدد التقدم بطلب والحصول على إطلاق سراح الكفالة في عدد من القضايا القانونية الأخرى ولن يكون متاحا قبل انتهاء الكفالة الوقائية في 22 مايو.

وأثار اعتقال خان موجة عنف عمقت عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة. وتواجه باكستان أيضا أسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، مع الحاجة إلى تمويل من صندوق النقد الدولي لتجنب أزمة ميزان المدفوعات التي تأخرت لشهور.

كما تم الإفراج عن زوجته بشرى خان، المعروفة باسم بشرى بيبي، بكفالة حتى 23 مايو.