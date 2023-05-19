تحذير خطير من تسونامي وإخلاء للسواحل.. زلزال بقوة 7.7 قبالة كاليدونيا الجديدة!

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قالت السلطات إن تحذيرا من موجات مد عاتية "تسونامي" صدر، اليوم الجمعة، بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة. وقد قامت قوات الأمن بإخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة بعد التحذير من تسونامي، بحسب هيئة الدفاع المدني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ووفقا للنظام الأميركي للتحذير من موجات تسونامي فقد أعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وفيجي وفانواتو.

قال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي إنّ تشكل موجة مدّ هو أمر "ممكن" الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.

وقال المركز في بيان "بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".

وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر.

وقالت موظفة استقبال في نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة، لوكالة فرانس برس إنها لم تشعر بأي هزات أرضية.