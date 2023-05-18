مجموعة دول السبع تبحث عن الوحدة... تصارع حول كيفية خوض حرب ومنع أخرى

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تنقسم مجموعة دول السبع بشأن مسألتين الأولى حول روسيا والثانية حول النظام العالمي الجديد، بحسب ما أفادت به صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس، مضيفةً أنّه "في كلتا القضيتين مصداقية الغرب على المحك".

وقالت "الغارديان" إنّ المسألة الأولى التي تخصّ روسيا "هي حول الحكمة ومدى القبول بالإذلال العسكري الكامل لموسكو، أما الثانية تدور حول كيفية إقناع الجنوب العالمي بأنّ النظام الجديد الذي سينبثق من هذه الحرب يُمكن تشكيله لصالحهم".