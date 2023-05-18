وقال فهمي في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي إن الرئيس سيؤكد خلال كلمته على توحيد الصف العربي ورغبه مصر الصادقة في دعم مساعي تحقيق التكامل بين الدول العربية وجهودها وقدراتها وإمكاناتها لتسوية البيت العربي بالتوازي مع المسار الدولي بشقه الجيوسياسي المتمثل في الأزمات الدولية.

وبحسب فهمي، سيتناول الرئيس السيسي الحوكمة الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظومة التمويل الدولي حيث إن هناك أزمات لم تسبب فيها الدول النامية ولكنها رغم ذلك تعاني من تداعياتها ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية وتغيير المناخ، حيث أن هناك مسؤولية مشتركة ولكن بأعباء متفاوتة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن القمة العربية الراهنة تأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية شائكة للغاية حيث تلقي الأزمة السودانية بظلالها علي المنطقة، كما أن الوضع في فلسطين يشهد تصعيد خطيرة واشتباكات تدخلت مصر بقوة لوضع حد لها، مضيفا أن هذه القمة تشهد عودة سوريا بكامل عضويتها في جامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن موقف مصر واضح في هذا الشأن حيث تتطلع لأن تسهم هذه العودة في إيجاد تسوية للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإنهاء معاناة الشعب السوري ووضع حد للتدخلات الخارجية والميليشيات حتى يستعيد الشعب السوري أمنه واستقراره وسلامته وتحقيق مستقبل أفضل .