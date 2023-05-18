تعزيز الإجراءات الأمنية في هيروشيما استعدادا لقمة مجموعة السبع

A + A -

تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في هيروشيما قبيل قمة زعماء دول مجموعة السبع التي ستنطلق غدا الجمعة، ويلاحظ انتشار دوريات الشرطة في المدينة، وإغلاق صناديق القمامة بالشوارع.

وتشهد المدينة، عمليات تفتيش لكل الأشياء المتروكة وكذلك المثيرة للريبة، وهناك تأخيرات في حركة قطارات شينكانسن فائقة السرعة. وقبيل وصول هذه القطارات إلى مدخل هيروشيما، يتم فحص جميع عربات القطار عدة مرات من قبل ضباط الأمن. كما يتم الإعلان بشكل متكرر عن عدم توفر صناديق القمامة وتخزين الأمتعة في المدينة خلال القمة.

وبسبب تشديد الإجراءات الأمنية في هيروشيما، سيتم إغلاق 140 مؤسسة تعليمية عامة مؤقتا، وسيتم تعليق توصيل الطعام إلى رياض الأطفال ودور الحضانة. وتوقف العمل حتى يوم الاثنين، في مصنع شركة صناعة السيارات اليابانية Mazda Motor. وخلال هذه الفترة، سيتم فرض قيود على حركة السائحين في المنطقة، وسيتم إغلاق العديد من الأماكن الشهيرة، بما في ذلك جزيرة مياجيما ومنتزه السلام وغيرها.

في عام 2023، تولت اليابان رئاسة مجموعة السبع. ستعقد قمة المجموعة في الفترة من 19 إلى 21 مايو. وبحسب وسائل إعلام يابانية، سيقوم حوالي 24 ألف شرطي بضمان القانون والنظام في هيروشيما خلال الحدث.

بالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقت الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وبعض الدول الأخرى الدعوة لحضور قمة هيروشيما.